Germania | Hummels non convocato | “Una delle più grandi delusioni della mia carriera”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Matsè stato escluso dal Mondiale in Qatar. L’esperto difensore del Borussia Dortmund dopo non convocazione, ha espresso sui social tutta la sua amarezza: “Questa è unapiùmia. Incrocerò le dita per laai Mondiali e risponderò col duro lavoro, come faccio sempre”. SportFace.

con un gol nei supplementari all'Argentina l'ultimo titolo iridato alla Germania (2014), torna ai Mondiali dopo l'esclusione in Russia nel 2018. Fuori l'interista Robin Gosens così come Mats Hummels. Il c.t. Flick rinuncia per scelta tecnica a Hummels ed all'interista Gosens, e dovrà fare a meno degli infortunati Reus, Witrz, Werner e Nmecha. C'è però Mario Götze, a cinque anni esatti dall'ultima apparizione in Nazionale. Leroy Sané si, gli infortunati Marco Reus e Timo Werner no. Ma soprattutto riecco Mario Goetze, da lungo tempo fuori dal giro della Nazionale, ma reintegrato.