Chiara Biasi mostra come si fa un filler video sconsigliato a chi ha paura degli aghi

(Di venerdì 11 novembre 2022)ha sempre amato essere trasparente con i suoi follower in merito alla sua beauty routine e a cosa ama fare per migliorare il suo aspetto fisico. A primavera 2022 l’influencer aveva ammesso candidamente di essersi pentita deia base di acido ialuronico a scopo volumizzante a cui era ricorsa a più riprese e di voler tornare a essere più naturale. Una tendenza che era stata confermata anche da Ogilvy, una delle agenzie pubblicitarie più importanti del mondo, secondo cui l’influencer marketing dovrebbe basarsi sul lato autentico del marketing per avere successo, quindi senza troppi artifizi, che alla lunga possono stancare. La 32enne ha così deciso già da qualche mese di rivolgersi al chirurgo maxxillo-facciale Carlo Borriello, uno dei migliori del settore oltre a essere il direttore di Medical Beauty Spot, clinica che ...

Vanity Fair Italia

si sta riappropriando della sua bellezza naturale. Vi spieghiamo in che senso: la top e influencer 32enne aveva in passato esagerato (come ha lei stessa dichiarato) con i filler di acido ...... mostrando anche le prelibatezza degustate a cena e gli incantevoli luoghi che sta visitando insieme alla sua fedele amica, l'influencer, Martina Maccherone e Veronica Ferraro, insieme ... Avete mai visto come si fa un filler L'influencer Chiara Biasi lo mostra in un video Chiara Ferragni riprende un litigio tra Fedez e Rkomi a X Factor avvenuto durante la pubblicità: ecco cosa è accaduto.Un nuovo modo di intendere il filler, praticato nella zona delle tempie non per riempire, ma per risollevare l'ovale del viso. Effetto anti age senza stravolgimenti e la best friend di Chiara Ferragni ...