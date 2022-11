Calcio femminile | Milena Bertolini | “Serve maggiore cattiveria a livello offensivo | buona reazione nel secondo tempo”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Seconda sconfitta consecutiva in amichevole per la Nazionale Italiana di, che perde di misura per 0-1 anche contro l’Austria a Lignano Sabbiadoro dopo il k.o. dello scorso 10 ottobre a Genova con il Brasile nel lungo percorso di avvicinamento verso il Mondiale 2023. Decisivo il gol al 43? di Julia Hickelsberger-Fuller, con le azzurre che hanno cercato il pareggio nella ripresa senza riuscire a trovare la via della rete. Da registrare un passo indietro dunque per le ragazze di, chiamate al riscatto già martedì prossimo a Belfast nel test match contro l’Irlanda del Nord. “Siamo partite bene. Nella prima mezz’ora abbiamo fatto bene, poi abbiamo preso una ripartenza e loro hanno avuto una palla importante. Lì forse ci siamo un po’ impaurite ed abbassate, però nel...

Sconfitta di misura per l'Italia di Milena Bertolini nell'amichevole contro l'Austria. Azzurre che partono bene e tengono botta fino però solo alla chiusura della prima frazione. Al minuto 43 infatti, il Sassuolo dopo il pareggio contro la Roma proverà a mettere in difficoltà i rossoblù. Basket, presentazione ufficiale della Virtus, già in grado di cogliere un successo storico ... LIVE Italia-Austria 0-1 calcio femminile, amichevole in DIRETTA: decide il gol di Fuller, seconda sconfitta consecutiva di misura per le azzurre. L'attaccante del Sassuolo racconta il passaggio al professionismo: "Per noi è un vero e proprio lavoro che ci impegna h24. È una ..."