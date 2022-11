AEW | I rientrati “The Elite” avranno un ritorno “simile” a quello di Bray Wyatt

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 11 novembre 2022) I fatti accaduti dopo la conferneza stampa “post All-Out” hanno leggermente macchiato una federazione emergente ma di livello come la AEW. I vari partepianti ne sono usciti tutti con le ossa rotte, chi metaforicamente e chi letteralmente. L‘”” intera si è beccata la sospensione ma a quanto pare i tempi sono maturi per il loroche accadrà comedio CM Punk, dove tutti sanno che accadrà ma non è stato reso nulla di ufficiale. Come stanno le cose Secondo il Wrestling Observer, “è palese che si presenterano a Full Gear. La sensazione è che non venga ufficializzato, ma si sa già che accadrà proprio come in occasione die di CM Punk, anche se è difficile che ci possa essere lo stesso clamore dato che sono stati ai box per due mesi e poco piu’.“