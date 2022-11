Via libera dal consiglio dei ministri al Dl Aiuti Quater | 9 miliardi contro il caro energia La Camera approva il “Ter” con 182 sì | ora tocca al Senato

Si è concluso, dopo circa due ore e mezzo, il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi che, su proposta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti , ha dato ilal dl Aiuti quater. Nel provvedimento risorse per 9,1 miliardi di euro provenienti dall'extragettito fiscale per finanziare interventi contro il caro energia. Nel testo è prevista anche la ...Il decreto contiene anche le misure sul Superbonus e sulle trivelle Sostegni agli autotrasportatori italiani ealla norma sblocca - lavori che interessa - ad esempio - la Gronda di Genova. ...Non si placa la tensione fra Francia ed Italia sui migranti. Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ospite di TF1, ha ...Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Aiuti quater contenente nuove misure contro il caro bollette per 9 miliardi di euro. I fondi sono stati sbloccati con l’approvazione della Nadef, che p ...