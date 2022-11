Uomini e Donne | Vittoria Deganello mostra il pancione | l’ex corteggiatrice sempre più bella

(Di giovedì 10 novembre 2022)ha pubblicato sul suo account social un’Instagram Stories che emoziona i suoi fan. Ilcresce e con esso anche l’amore che prova per il suo bambino.diporta avanti la sua gravidanzando sul suo profilo Instagram attimi di quotidianità molto intimi col bambino che porta in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Realizzano insieme perfino un video contro la violenza sulle, con la loro bambina ... una cosa risulta chiara: glisi rispettano, parlano bene l'uno dell'altro. Simone dice che Paolo è una ...... ORA, LA TAMARO È CONTRO L'INTERA VICENDA PANDEMICA (di Clara Carluccio) TINA CIPOLLARI, LA MARILYN MANCATA DI "", IN UNA BIOGRAFIA TOTALMENTE IRRICEVIBILE (di Clara Carluccio) "AVERE ...Vittoria Deganello ha pubblicato sul suo account social un'Instagram Stories che emoziona i suoi fan. Il pancione cresce e con ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...