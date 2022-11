Romita la spara grossa su Oriana | “Buona solo per un giretto | una schiacciatina”

Leggi su biccy

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sarà anche per la sua professione, ma di solito Attilioè molto attento alle parole nella casa del Grande Fratello Vip, ma ieri sera si è lasciato andare e ha fatto un brutto scivolone. Il giornalista era in veranda con Charlie Gnocchi e Luca Onestini e parlando diMarzoli ha fatto delle affermazioni davvero fuori luogo. Il vippone ha dichiarato che quando vede una comepensache ‘lì ci si può fare un, una‘. “Ma con una così ci faresti dei figli? Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo. A dire la verità quando io guardo negli occhi una ragazza come, penso a una sola cosa: che li si può fare ununa, una bottarella. Non lo ...