QRishing | la truffa del QR Code

Di fatto, esiste unaonline basata sui codici QR, ma nonostante la sua pericolosità è sconosciuta a molti, si chiama. Questa tecnica si basa sostanzialmente sul diffondere dei codici ...Come funziona laLe tecniche più frequenti attraverso le quali vengono diffusi falsi QR - code in grado di trarre in inganno le potenziali vittime sono: la sovrapposizione di una ...Lo sportello di Biella dell’Associazione Consumatori Piemonte lancia l’allarme sul nuovo tranello del QRishing. Di cosa di tratta: attraverso i QR Code “fasulli” sovrapposti a QR veri è possibile ...Lo smartphone è ormai diventato uno dei principali vettori di truffe bancarie online e nel quadro delle ormai note tecniche di phishing, smishing e vishing si aggiunge un nuovo sistema per carpire i d ...