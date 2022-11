Per Piantedosi le navi ong sono un “fattore di attrazione per i migranti” | ma solo uno su dieci arriva in Italia così E cresce la rotta tunisina

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il braccio di ferro tra il governo Meloni e le dueumanitarie Humanity 1 della ong Sos Humanity e la Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha riacceso il dibattito sul ruolo giocato dalle organizzazioni internazionali sul fenomeno dell’immigrazione e più in generale sulle partenze dal nord dell’Africa. Partenze che proseguono nonostante il rafforzamento delle frontiere esterne dell’Europa, a cui l’contribuisce tramite progetti che vedono coinvolta nonla Guardia Costiera libica, ma anche quella. A riaccendere la polemica sulleumanitarie qualedidell’immigrazione è stato di recente lo stesso ministro dell’Interno, Matteo, che ha ripreso una narrazione del soccorso in mare cara alla destra, ...

... stando alla definizione del Ministro. Si pone, dunque, il quesito se esista una 'catena di comando' in un ambito tanto delicato e politicamente importante. Siala dimensione ...... nella versione: "Questo governo ha ottenuto un forte mandato elettorale dai cittadini ... che entra in gioco proprio nel momento in cui una parte politica (di più, minoritaria) assume le ..."Interverremo presso il Ministro degli Interni Piantedosi, perché a Casalecchio di Reno venga istituito un commissariato di Pubblica Sicurezza". Così in una nota Naike Gruppioni, deputata di Azione-It ...Il ministro dell'Interno sente il Prefetto di Milano: "Mi ha assicurato massima attenzione nei confronti di questo episodio" ...