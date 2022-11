Migranti | sindaco Porto Torres | “Insulti e minacce per ospitalità offerta a Ocean Viking”

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) – Assicura che non era una polemica contro le decisioni del Governo centrale, ma un atto di umanità verso chi è in difficoltà. Ildiha offertoalla, la nave di Sos Mediterranèe che vaga da oltre 20 giorni nel Mare Nostrum col suo carico di. “Nessun intento polemico, mi è venuto naturale offrire unsicuro quando un consigliere comunale mi ha avvisato che stavano costeggiando la Sardegna – racconta Massimo Mulas all’Adnkronos -. In un attimo la comunità era pronta all’accoglienza: tutte le associazioni, gli scout e anche la Chiesa che aveva messo a disposizione le sue chiese. Mi ha chiamato il comandante della nave per ringraziarmi e dirci che ormai stavano navigando verso la ...

Problemi, invece, per l'hotspot di Lampedusa. IlMannino scrive al governo: è un bollettino di guerra, non possiamo sopportare questo peso La ...il dovere di accogliere e far sbarcare i...... insieme a Diritti Civili e aldi Tarsia, Roberto Aneruso, della più grande opera umanitaria legata alla tragedia dell'immigrazione, il Cimitero internazionale dei, che darà dignità ...Il sindaco di Porto Torres ha offerto ospitalità alla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranèe che vaga da oltre 20 giorni nel Mare Nostrum col suo carico di migranti. “Nessun intento polemico, mi è ...Corbelli (Diritti Civili) esprime soddisfazione per la nuova assoluzione di Oliverio e critica il Pd che non lo ha mai difeso e la stampa nazionale che oggi tace, dopo averlo messo alla gogna in quest ...