Midterm | Biden | Buon giorno per la democrazia e per l' America

"Ci sono state le elezioni ed e' stata una buona giornata per la democrazia e per l'America". Commenta cosi' il risultato del voto diJoe, alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti si e' detto pronto a lavorare con i colleghi repubblicani ma ha chiarito "il popolo americano si aspetta che anche i repubblicani ...ha definito ilun 'buon giorno per l'America', sottolineando che la 'gigantesca onda rossa' prevista non si e' verificata e che e' ancora possibile che i democratici tengano la ...'Ci sono state le elezioni ed e' stata una buona giornata per la democrazia e per l'America'. Commenta cosi' il risultato del voto di Midterm ...La tornata elettorale di metà mandato che si è appena celebrata negli USA è stata la più seguita da molto tempo a questa parte. Tanto per cominciare perché, perlomeno “in cartellone”, c’era il confron ...