Mala movida a Roma | chiuso un bar a Piazza Bologna | teatro di aggressioni e frequentato da pregiudicati

(Di giovedì 10 novembre 2022)– La sospensione della licenza ad un bar di una delle vie interessate dalladiè solo l’ultimo dei provvedimenti adottati dalla Questura diper garantire la sicurezza dei cittadini del popolare quartiereno. Negli ultimi 30 giorni, sotto il coordinamento del commissariato Porta Pia, sono stati svolti numerosi servizi mirati, durante i quali sono state controllate più di 250 persone, 145 autovetture e 15 locali. Nello stesso ambito sono stati contravvenzionati i gestori di 7 esercizi commerciali per aver violato le norme concernenti la vendita e la consumazione di alcolici; sanzionati anche 26 avventori per aver consumato bevande alcoliche in luogo pubblico dopo le 23. Notificati ai rispettivi titolari di 4 locali la sospensione temporanea per 15 ...