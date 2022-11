LIVE Verona-Juventus 0-1 | Serie A calcio in DIRETTA | Kean regala i tre punti ad Allegri | nona sconfitta di fila per i veneti

(Di giovedì 10 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.35 La nostrasi conclude qui, grazie per averci seguito, OA Sport vi augura un felice proseguimento di serata. 20.33 Vittoria di grande importanza per la: il gol diil quinto successo consecutivo agli uomini di, nonostante abbiano calciato in porta rispetto a un buonissimo(15 tiri a 11) che ha imbrigliato le trame di gioco bianconere. Gialloblu che recriminano un rigore tolto dal VAR che poteva riequilibrare il match per un contatto sospetto tra Bonucci e Lasagna.che sale al terzo posto momentaneo con 28, mentre ilrimane inchiodato all’ultimo posto in classifica con ...

Il Monza, tornato alla vittoria, dopo tre sconfitte consecutive, nell'ultima giornata con il 2 - 0 al, proverà a confermarsi. 19:15 La Lazio all'assalto del secondo posto L'euforia post derby ...Al Bentegodi, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi,e Juve si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23.Juve 0 - 1 MOVIOLA 1 Fischio d'inizio - CominciataJuve. 2 Occasione ...82' Di Bello fischia un rigore per il Verona, ma dopo il richiamo al VAR cambia la decisione: niente calcio di rigore. Bonucci e Verdi entrano entrambi a gamba tesa non è fallo ...78' Altro cambio per la Juventus: Alex Sandro entra al posto di Cuadrado 74' Corner per il Verona che spinge alla ricerca del vantaggio: proteste per il Verona per un presunto tocco ...