L’Italia trema di nuovo | forte scossa 4 5 | gente in strada e paura

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022)terremoto nelle Marche. Alle 18:54 è stata registrata unadi terremoto, questa volta di magnitudo 4.5. La conferma è arrivata dall’INGV, l’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia. Anche in questo caso l’epicentro del sisma sarebbe in mare, davanti alla costa della provincia di Ancona. L’epicentro è stato localizzato a trenta chilometri al largo di Fano, a nove chilometri di profondità. Sempre giovedì 10 novembre, un’altradi magnitudo 4.0, intorno alle 13.35, ha spaventato i cittadini di Pesaro, Senigallia, Fano, Jesi, Ancona e altre città delle Marche. Leggi anche: Terremoto Marche, chiama la mamma per sapere come sta: era morta da due mesi Terremoto nelle Marche: magnitudo 4.5 giovedì 10 novembre alle 18:54 Secondo i primi dati, la ...