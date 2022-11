Liga | tifosi del Barcellona assaltano un bar di Pamplona dopo la vittoria con l’Osasuna VIDEO

Rivista Contrasti

PAMPLONA (SPAGNA) - Ha faticato il Barcellona per vincere la partita contro l' Osasuna , l'ultima di Piqué (espulso) con i blaugrana. Oltre al difensore, il rosso se l'è beccato pure Lewandowski per ......sono i dati su cui si basa quando afferma che non sia affatto vero che il calcio stia perdendo i propri"Come spiegato dal video in calce al mio tweet, tra gli under 24, l'audience della... La Liga è su Snapchat, i tifosi allo stadio Apparterrebbero al gruppo ultras Boixos Nois. L'attacco ha preso alla sprovvista barista e clienti, che si sono difesi con sgabelli e sedie ...Un prepartita di fuoco a Pamplona a causa della situazione creata dai tifosi del Barcellona, l'Osasuna condanna le violenze ...