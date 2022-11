Lazio - Monza 1 - 0 | Luka Romero segna | Sarri vola al secondo posto

(Di giovedì 10 novembre 2022) ROMA -seconda in classifica a - 8 dal Napoli. L'effetto derby vinto c'è, i biancocelesti battono ilin una partita difficile. La decide il giocatore che non ti aspetti:. Nel ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: ROMERO, PEDRO, COLPANI FLOP: MACHIN VOTI:(4 - 3 - 3): ...22.38 Serie A, 14a giornata:1 - 0 Continua l'ascesa della,che piega all'Olimpico il(1 - 0) e aggancia il Milan al secondo posto. Primo tempo senza timore dei brianzoli: Colpani impegna Provedel (non ...Il protagonista che non ti aspetti regala tre punti d'oro alla Lazio. Sarri butta nella mischia Romero e il baby talento risponde con un tap-in fondamentale per spedire i biancocelesti al ...ROMA (ITALPRESS) - Vittoria sofferta e conquistata con i denti dalla Lazio che batte di misura 1-0 il Monza nella 14ª giornata di Serie A e vola ...