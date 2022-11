Jennifer Aniston svela perché non ha avuto figli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022)racconta il percorso doloroso e difficile della ricerca di una maternità che non è mai arrivata. L’accettazione è stata la parte più difficile, ma l’attrice non ha rimpianti “Se non lo avessi affrontato, come spiega in un’intervista ad Allure: “non sarei mai diventata quella che avrei dovuto essere”. “Quella nave è salpata” ma a 53 anni ha trovato il coraggio di parlare “non ho più niente da nascondere a questo punto”.raccontanon haPhotocredit: nbcnews.com, nel cuore di tutti sempre la Rachel Green di Friends, hato il duro percorso affrontato per rincorrere una maternità mai raggiunta. Mentre i media le davano dell’egoista presumendo ...