Inzaghi | ' Il ko con la Juve ci aveva fatto malissimo Ora in classifica siamo lì | ho fiducia'

Rialzarsi è sempre più importante dell'essere caduti in precedenza e Simonesi gode la sua Inter nel 6 - 1 al Bolognal'ottica di dare continuità a questo successo nell'ultima sfida prima della pausa, contro l'Atalanta. Al Giuseppe Meazza ci sono molti motivi per ...Ad inizio ripresa, dopo una traversa colpita da Dzeko, arriva anche il poker della squadra diancora una voltaDimarco, che si destreggia in area e disegna un gran mancino a giro che gli ...con la dirigenza c'è un ottimo rapporto. Nelle vittorie e nelle sconfitte, tutti analizzano bene e sono molto trasparenti e diretti. Se devono dirti una cosa te la dicono chiaramente". Lo ha detto il ...I nerazzurri ripartono in modo spettacolare con sei reti agli ospiti, bene granata e viola, Mou vede la crisi e Gasperini si lamenta con l'Atalanta ...