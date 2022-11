La Svolta

... a cominciare dalla sciagurata Opa a debito del 1999 condotta vittoriosamente da Gnutti e Colaninno con l'appoggio decisivo delD'e il sostegno finanziario della Mediobanca di Enrico ...... credendoci, nell'ipotesi riformista ventilata dallo stesso Massimo D'quando annunciò la '... da migliorista emiliano fortemente sostenuto, quand'era aldella sua regione, dal Psi ... Ultimo'ora: Governo: D'Alema, 'partenza faticosa, confusa e contraddittoria' Lo ha affermato Massimo D’Alema, ospite di ‘Agorà’ su Raitre ... Il paradosso è che dopo tanto nuovismo noi ci ritroviamo al governo il partito più novecentesco che c’è. Certo, la tradizione del ...«Tra Pd e Movimento5stelle è in corso una campagna elettorale permanente…Il progetto che aveva giustificato la nascita del partito democratico si va via via allontanando», dice Arturo Parisi, tra i fo ...