Covid Cina oggi | crescono i contagi | molti aeroporti cancellano voli

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) – Diversiinhanno scelto di cancellare la maggior parte deia causa di un aumento deidi Coronavirus. A riferirne èil Global Times. Oltre mille icancellati nello scalo della città meridionale di Guangzhou, dove l’aumento dei casi è stato particolarmente evidente. In due scali a Pechino sono stati cancellati oltre 700. Diverse le misure di contenimento adottate a fronte della diffusione del virus: oltre alla cancellazione dei, sono stati disposti lockdown, quarantene obbligatorie e controlli di massa. Le misure di controllo non hanno impedito l’aumento dei nuovi casi di infezione, passati da 8.176 a 8.800 tra ieri ed. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

