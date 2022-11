Comune di Rapallo | Concorso per 1 Farmacista

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Collaboratore, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di un collaboratore, categoria D, posizione di primo inquadramento D1, CCNL funzioni locali. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale ...