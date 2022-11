Alessia Piperno è tornata a casa | la reazione dopo la prigionia | GUARDA

(Di giovedì 10 novembre 2022). L'aereo che ha portato la donna di 30 anni a Roma da Teheran è atterrato all'aeroporto di Ciampino nel tardo pomeriggio., detenuta in Iran dal 28 settembre, è arrivata nella sua abitazione ai Colli Albani a Roma abbracciata al padre. “Sono stati 45 giorni duri, poi questa mattina la sorpresa. Ho trascorso la mia detenzione in una cella con sei persone, è stato difficile ma non ho subito violenze” le parole conversando brevemente con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che l'ha accolta a Ciampino.

Così. Sono le parole che ha detto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri che l'ha accolta all'aeroporto di Ciampino. Il Falcon 900 è atterrato sulla pista dell'aeroporto militare di Ciampino ...di Laura Bogliolo L'abbraccio del papà a proteggerla, pochi passi e via dentro il portone di casa.è finalmente tornata: felpa blu, cappellino verde, lunghi capelli neri. Non ha detto nulla prima di varcare il portone sotto i flash dei fotografi mentre sulla via si era formato un ...