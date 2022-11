Venezia come un romanzo russo

Ilmeteo.net

Si sono verificati anche smottamenti e frane,nel comune di Montrestra. In Campania bloccati i ...che violente precipitazioni sono previste per tutta la giornata di oggi anche in Friuli...Oggi invece,detto, Poppea si farà ricordare solo per i danni e per l'allerta generale: nelle ... Il forte vento di Scirocco spingerà l'acqua in modo eccezionale verso la laguna di... Maltempo sull'Italia, a Venezia il MOSE blocca una marea eccezionale: video L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo verso il Venezia. Dopo due giorni di riposo, oggi riprende la preparazione in vista della gara contro il Venezia in programma do ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...