La sfida persa con Dazn -Sta di fatto che solo nel 2021 c'è stata una forte contrazione dei ricavi da abbonamenti della clientela residenziale. Sky ha perso ricavi dalla fetta più corposa del ...Vivendila quota ma conferma la stima a Labriola . Mentre domenica dovrà decidere sull'offerta Kkr,è vicina alle nozze con Open fiber. L'unione confligge con il piano "Italia a 1 giga", pilastro ... Tim svaluta le imposte differite, l'onere extra pesa 2 miliardi In attesa degli sviluppi finanziari e politici sul destino della Rete Unica, Tim archivia i primi nove mesi del 2022 con ricavi da servizi in crescita dello 0,5% a 10,8 miliardi, ma la svalutazione ...Tim svaluta i suoi asset fiscali, più precisamente stralcia le imposte differite che aveva inserito a bilancio nel 2020, per quasi 2 miliardi e questo porta i conti in profondo rosso. (ANSA) ...