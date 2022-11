Siri breve come Alexa | addio a ' Ehi'

Due anni dopo è stata acquisita da Cupertino che ha integratonell'iPhone 4S, che è stato rilasciato l'anno successivo . Nel 2014 Apple ha introdotto la possibilità di dire 'Ehi' ...Tutte le caratteristiche indelle REAL BLUE TWS 2 Cuffie in - ear wireless con cancellazione ... Controllo vocale tramite Google/con una straordinaria intelligibilità del parlato Compatibile ...Apple vuole semplificare il proprio sistema di controllo vocale. Tuttavia, i cambiamenti per Siri non arriveranno a breve.Apple starebbe provando a semplificare l'accesso al suo assistente vocale presente su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, TV, Carplay e HomePod in modo da poterlo attivare pronunciando unicamente la parol ...