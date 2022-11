Serie A | Un altro calciatore | Massimo Tarantino | ha ridotto l’aggressore di Pablo Mar | “Sono stato un eroe? Non ho fatto niente”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) 2022-10-28 10:39:22 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: L’Italia ‘calcistica’ continua travolta dall’assalto avvenuta nel centro commerciale di Assago (Milano) e in cuiMar, difensore spagnolo del Monza, èaccoltellato alla schiena.Mar, cosciente dopo essereaccoltellato alla schiena a Milano: “Èfortunato” “fortunato, ho visto una persona morire davanti a me. Ero con il passeggino con il mio bambino e sentivo un dolore insopportabile alla schiena”, ha confessato Mar a ‘La Gazzetta dello Sport’. Fortunatamente l’ex giocatore di Arsenal e Flamengo, tra gli altri, non ha lesionato nessun organo vitale: “Sto bene, lunedì sarò in campo”.fortunato, ho ...

