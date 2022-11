Scandalo ginnastica ritmica | Nina Corradini in procura | ' Le medaglie mi sono costate tanto'

Lodellaritmica arriva nelle aule di tribunale con l'ex Farfalla azzurra Nina Corradini la prima ad essere ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Magre e grasse in tavole separate, lodella ritmica si allarga all'aerobicaSentita dai giudici sportivi la giovane romana che su Repubblica ha raccontato i maltrattamenti, violenze verbali e umiliazioni pubbliche subiti dallo staff ...Non ci sono se e non ci sono ma, e probabilmente queste parole daranno adito a dibattiti infiniti, ma sulla scia del vaso di Pandora scoperchiato sul mondo della ginnastica ritmica, sui presunti abusi ...