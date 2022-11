Qatar 2022 | i convocati della Croazia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Altra candidata ad alzare l’ambita Coppa del Mondo oltre al Brasile, è lache pochi istanti fa ha diramato la lista deiper il Mondiale in. Finalistapassata edizione, la squadra guidata da Zlatko Dalic non è più una sorpresa. Nel gruppo F con Marocco, Canada e Belgio, gli Scaccati sono i favoriti principale per il passaggio del turno potendo contare su un fuoriclasse del calibro di Luka Modric, e su una rosa di tutto rispetto. Portieri Ivo Gbric (Atletico Madrid) Ivica Ivusic (Osijek) Dominik Livakovic (Dinamo Zagabria) Difensori Borna Barisic (Rangers Glasgow) Martin Erlic (Sassuolo) Josko Gvardiol (Lipsia) Josip Juranovic (Celtic) Dejan Lovren (Zenit) Borna Sosa (Stoccarda) Josip Stanisic (Bayern Monaco) Josip Sutalo (Dinamo Zagabria) Domagoj Vida (AEK ...

