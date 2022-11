Pierpaolo Bisoli squalificato per una giornata

(Di mercoledì 9 novembre 2022) FCS-Cagliari, due gol per parte Nella dodicesimad’andata l’FC Südtirol conquista il nono risultato utile consecutivo (5 vittorie e 3 pareggi): sul terreno dello Stadio Druso (sold out) Odogwu apre lo score al 7’, poi i sardi pareggiano con Lapadula prima del riposo e passano in vantaggio con Viola su rigore al 30’ della ripresa. Al 5’ di recupero Odogwu firma il meritato pareggio Fonte articolo e foto: www.fc-suedtirol.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Sarà sfida tra la quinta della classe, il Bari di Michele Mignani a 20 punti, e la sorpresa del torneo, la squadra allenata dache insegue a quota 19 e non perde da nove ...Le promozioni A proposito di gioco delle coppie, è interessante dare un'occhiata ai tre Cesena che hanno vinto la C dal 1997 - 1998 (Corrado Benedetti) al 2008 - 2009 (), passando per ... SERIE B, PIERPAOLO BISOLI SQUALIFICATO, A BARI SARA' IN TRIBUNA Bilancia a due piatti. Da una parte ci sono un gol meraviglioso e un’espulsione guadagnata nei due momenti chiave del secondo tempo. Dall’altra c’è ...Il Giudice sportivo ha pubblicato il provvedimento dopo l'espulsione rimediata dal tecnico del Südtirol Bisoli nel match con il Cagliari ...