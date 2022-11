Nuda della Compagnia Finzi Pasca approda all’Ambra Jovinelli

(Di mercoledì 9 novembre 2022) : uno spettacolo denso di mistero e stupore, ispirato all’omonimo romanzo di Danieledal 16 al 27 novembre, la nuova creazionecelebre: uno spettacolo denso di mistero e stupore, dove profondità e abissi sono in continuo dialogo con un mondo leggero e luminoso, fatto di piani che si sovrappongono e giocano tra loro. La sala dell’Esquilino (qui il cartellone completostagione 2022/2023) prosegue l’esplorazione nella molteplicità delle forme del teatro ospitando, firmato da Daniele, artista di fama mondiale noto per la sua peculiare capacità nello spaziare ...

Zerkalo

Troverete Éve Lavallière, reginaComédie Française, che finì in clausura. O la baronessa ... O Ida Rubinstein, danzatrice idolatrata che non esitava a esibirsie pure lei ninfa del Vate: ..."Stasera sarà bellissimo tornare a teatro a Roma sperando che la paurapandemia abbandoni in ... non crede al mondo delle "apparenze da mantenere" e preferisce lae dolorosa verità. La ... Nuda della Compagnia Finzi Pasca all'Ambra Jovinelli