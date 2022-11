Meloni chiede ai sindacati disponibilità al dialogo | ma non dà risposte e i soldi sono pochi

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Primo incontro tra la premier e i, nel giorno in cui le Camere approvano la Nadef. Landini: "Valuteremo i provvedimenti".porta in riunione gli amici dell'Ugl per avere una sponda. La sorpresa dei confederali, che presentano le loro richieste all'esecutivo: dal no alla flat tax all'aumento dei salari