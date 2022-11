Lazio-Monza | il verdetto su Lazzari e Immobile | la decisione di Sarri

(Di mercoledì 9 novembre 2022)sarà un ottimo banco di prova per gli uomini diper cercare di confermare il successo nel derby contro la Roma. Occhio alle ultime novità sugli infortuni di, salvo clamorosi colpi di scena, dovrà fare a meno ancora di. Il centravanti dellapotrebbe tornare a disposizione solamente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Haifa 19:30 ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA Cesena U19 - Frosinone U19 14:30 Lecce U19 -U19 14:30 Milan U19 - Genoa U19 14:30 Napoli U19 - Reggina U19 14:30 Spal U19 -U19 14:30 Verona U19 ...Proprio come accaduto dieci giorni fa a Roma con la, quella di stasera somiglia tanto ad un ... nelle ultime due partite giocate in serie A, altrettanti 4 - 0, e poi asabato prossimo. La ...Infortunio per Mattia Zaccagni: l'attaccante della Lazio ha rimediato un problema muscolare e salterà la gara con il Monza.Ha saltato il derby e ora, dopo aver gioito con i suoi compagni, lo attendono 180 minuti di fuoco prima di tuffarsi nel mondiale con la sua Serbia.