(Di mercoledì 9 novembre 2022) . Non una buona notizia per Maurizio Sarri che per il match di campionato perde a un’altra pedina fondamentale: probabile stiramento al polpaccio. Nelle prossime ore gli accertamenti clinici alla Paideia per chiarire i tempi di recupero. La speranza è recuperarlo per l’ultima gara prima della sosta con la Juventus, altrimenti tornerà direttamente nel 2023. L’infortunio disi aggiunge al polpaccio indurito di Pedro che mette in dubbio anche la presenza dal primo minuto dell’ex Barcellona. L'articolo proviene da Italia Sera.

comunica cheZaccagni è stato sottoposto questa mattina presso Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali ...Zaccagni salta il Monza. Non una buona notizia per Maurizio Sarri che per il match di campionato perde a un'altra pedina fondamentale: probabile stiramento al polpaccio. Nelle prossime ...La sbornia di felicità post derby, in casa Lazio, è stata smaltita: domani sera all'Olimpico c'è il Monza, penultimo incontro di campionato per i biancocelesti prima della sosta. (ANSA) ...Lazio, Mattia Zaccagni salta il Monza. Non una buona notizia per Maurizio Sarri che per il match di campionato perde a un’altra pedina fondamentale: probabile stiramento al polpaccio. Nelle prossime o ...