Inter | Bastoni | «Un duro colpo perdere con la Juve»

Alessandro, difensore dell', ha parlato prima del match di stasera contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni Alessandro, difensore dell', ha parlato ai microfoni di DAZN prima della ...(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi,; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi. BOLOGNA (4 - 3 - 3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Dopo la sconfitta contro la Juventus, che ha coinciso col sorpasso dei bianconeri in classifica, l'Inter approfitta del turno infrasettimanale per cercare un immediato riscatto. Sulla strada dei neraz ...