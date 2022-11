I semiconduttori | la nuova minaccia cinese

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 9 novembre 2022) È un’altra guerra, meno clamorosa, ma ben più significativa, che non si manifesta a colpi di missili o di conquiste territoriali, quella che si svolge tra Stati Uniti e Cina. La veraguerra fredda, una guerra silente di supremazia militare e tecnologica, con al centro, l’industria dei, indispensabile per qualsiasi produzione, dalle tv, ai cellulari, alle auto, fino alle apparecchiature militari. La Cina oggi, ha più che mai necessità di piccoli, non solo per la propria industria, ma anche per lo sviluppo e l’ammodernamento dei propri programmi militari, tanto temuti da Washington. Per far questo, sta cercando in tutti i modi, di raggiungere il livello di competenze di Taiwan, leader mondiale nella produzione, con un market share sul volume globale, del 60% per ipiù ...