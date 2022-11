Gli occhi dell’Europa sul Governo Meloni

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 8 novembre all’interno della rubrica Spigolature Sembrano molto benevoli anche se di “prudente attesa”. Si possono “vedere” così la prima uscita internazionale di “Io sono Giorgia” e l’incontro a Bruxelles con i vertici della Comunità Europea: corretti e istituzionali Ursula Von Del Layen (Commissione) e Charles Michel (Consiglio), più aperta e accogliente Roberta Metsola (Parlamento) che non esita a notare che la premier italiana è una donna “molto umana”. Trascorrono alcuni minuti prima che le formalità “protocollari” vengano dismesse e si stringano le mani in modo più amichevole (e non solo per esigenze televisive…). Un breve tempo in cui, più che le mani, hanno “parlato” gli(facile pensare alla struggente canzone napoletana del 1904, di Falvo e Falcone Fieri, preferita da Eduardo De ...

