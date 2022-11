Giorgetti | «Bollette a rate e flat tax incrementale Il superbonus pesa troppo» L’Upb | rallentamento ciclico a fine anno

Il Sole 24 ORE

E CARO ENERGIA -ha spiegato che l'intenzione del governo nella manovra di destinare risorse pari a circa 21 miliardi per misure contro il caro - energia in favore delle 'imprese ...... Giancarlo, indica durante l'audizione sulla Nadef davanti alla Commissione speciale ... se il gas risale trenta miliardi non bastano, a dicembre 5 - 6 miliardi per contrastare i ... Giorgetti: «Bollette a rate e flat tax incrementale. Oggi adeguo assegni pensioni. Superbonus ... Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, presenta la Nadef e spiega le intenzioni del governo nella prossima manovra: almeno 21 miliardi ...Il neo ministro dell’Economia illustra la prossima manovra: di 30 miliardi disponibili, 20 andranno ad attutire il caro energia, poco spazio per flat tax e riforma pensioni.