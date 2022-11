Elezioni midterm Usa 2022 | cosa dicono gli exit poll

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Il tasso di approvazione di Joe Biden è al 45%, secondo glipubblicati dalla Cnn sulleUsa, che registrano come sette elettori su dieci sono scontenti per la situazione del Paese, e un terzo si dichiara non solo insoddisfatto ma arrabbiato. In particolare il 61% degli elettori ritiene che il prezzo della benzina sta creando loro difficoltà. Secondo metà degli intervistati, le politiche di Biden stanno danneggiando il Paese, con il 36% che invece esprime il contrario. Nonostante questo il 48% degli intervistati non considera il voto di oggi un referendum su Biden, e per il 48% il presidente non è stato un fattore che ha determinato il voto.HA DETERMINATO IL VOTO – Un elettorato scontento sullo stato della nazione e con ...

Ledi metà mandato di solito penalizzano il partito che occupa la Casa Bianca: dal 1934 ... Per approfondire, dal Senato alla Camera: ecco tutte le sfide da seguire e considerate ...A poche ore dalla chiusura dei primi seggi nelledi, con cui i cittadini Usa sono chiamati a rinnovare la Camera e un terzo del Senato, l'ex presidente Donald Trump agita i primi sospetti di brogli. "Sta accadendo la stessa cosa ...Le urne per le elezioni di Midterm negli Usa sono state chiuse in Georgia, Stato considerato strategico per stabilire chi avrà la maggioranza al Senato. Insieme alla Georgia, il voto è terminato anche ...Code per votare in Delaware, migliaia di giovani in fila in Arizona. Nancy Pelosi: "Qualsiasi sara' il risultato del voto, i democratici lo rispetteranno". L'analisi di Federico Rampini SEGUI LA DIRET ...