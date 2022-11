Cremonese-Milan 0-0 | Pioli | “Otto punti dal Napoli sono tanti …”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Stefano, tecnico rossonero, insoddisfatto per lo 0-0 di. La sua squadra, ora, vede ilallontanarsi in classifica

... Charles De Ketelaere La Gazzetta dello Sport analizza il pareggio a reti inviolate traconfrontando la prestazione della squadra di Pioli con quella del Napoli , che ha fatto ...De Ketelaere dalla panchina al campo senza lasciare traccia Db Cremona 08/11/2022 - campionato di calcio serie A // foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Rafael Leao, l'...Quota scudetto ai minimi per il Napoli dopo gli anticipi della 14esima giornata di Serie A. La vittoria dei partenopei e lo stop del Milan contro la Cremonese impattano in maniera significativa nelle.In caso di risultato positivo oggi a Lecce, l’Atalanta di Gasperini salirebbe nuovamente al secondo posto ad un turno dallo stop Si gioca di mercoledì, ma non è Champions League. Per arrivarci si, per ...