Che gli piaccia o no | Rampini inchioda Zelensky | cosa accadrà presto

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Negli Stati Uniti c'è un pressoché totale sostegno bipartisan all'Ucraina ma "la discesa in campo di Donald Trump metterà in discussione la continuità della politica estera: sull'Ucraina e su Vladimir Putin in particolare. Al di là di quel che pensa l'establishment repubblicano, leale alla Nato, la vena isolazionista del trumpismo è una variabile che il resto del mondo dovrà considerare", avverte Federicosul Corriere della Sera. Jake Sullivan, capo del National Security Council, la cabina di regìa strategica della Casa Bianca per la politica estera e militare, prosegue, "è reduce da un viaggio a Kiev dove ha incontrato il presidente Volodymyre il suo ministro della Difesa Oleksii Reznikov". Il capo del National Security Council, osserva il giornalista e scrittore, "è anche l'uomo di punta del dialogo ...