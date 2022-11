Billie Jean King Cup 2022 | azzurre ko anche nel doppio | Trevisan Paolini sconfitte in due set da Teichmann Bencic

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Niente da fare per l’Italia nella prima giornata delle Finals dellaCup. Dopo le duein singolo, lefiniscono konel: Martinae Jasminesono infatti costrette ad arrendersi in due set 6-7(5) 1-6 alla coppia della Svizzera composta da Belindae Jil. Esordio tutto da dimenticare, dunque, per la squadra italiana che nella prossima sfida sarà immediatamente chiamata ad una risposta. Lepartono come meglio non potrebbero conquistando il break immediato nel secondo game, risolto al punto decisivo, così come del resto il gioco prima e quello dopo: se nel primo ...

15 - 15 Non controlla la volée Paolini. 0 - 15 Risposta di Paolini al corpo di Teichmann.Nulla da fare per l' Italia , che a Glasgow cede alla Svizzera nella prima partita del Gruppo A della fase finale della 59a edizione edizione dellaKing Cup , la Coppa Davis al femminile, denominata Federation Cup fino al 2019. Le azzurre della capitana Tathiana Garbin hanno perso i due singolari, con Elisabetta Cocciaretto superata ...La sangallese sconfigge Jennifer Paolini in due set e mette le elvetiche in una posizione favorevole in vista del match con il Canada ...Per quanto copiosa possa rivelarsi, la pioggia che da giorni bagna Glasgow, sede delle Finals di Billie Jean King Cup, non cancella il cammino fatto dall’Italia negli ultimi due anni. Il girone ...