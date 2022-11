Antonino spegne le speranze dei #gintonic | nessuna storia con Ginevra è possibile

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 9 novembre 2022) LatraLamborghini eSpinalbese sembra un po’ come quella di PierPaolo ed Elisabetta Gregoraci: unache è nel cuore del conduttore del Grande Fratello VIP, più che in quello delle persone.è stata squalificata eppure, non solo è sempre in studio, ma si continua a parlare di lei per una suarelazione con, uomo che ha conosciuto per sole due settimane. Si parla di gelosia, di occhi lucidi, di palpitazioni. Anche nella casa, va detto, qualcuno sembra essere coinvinto che Spinalbese abbia avuto un colpo di fulmine per, ad esempio Giaele che dopo l’ultima diretta ha invitato il suo amico a lasciarsi andare accettando i sentimenti che prova per la bolognese. Ma in realtà, poche ore fa, ...