Allegri non ha dubbi | lo ha detto sul Napoli e lo scudetto

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 9 novembre 2022) A meno di ventiquattro ore dalla vittoria per due reti a zero delcontro l’Empoli, nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A, Massimiliano, allenatore della Juve ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Hellas Verona. Tra i vari argomenti trattati, l’ex tecnico di Milan e Cagliari ha parlato della situazione attuale del, sbilanciandosi sul prosieguo del campionato. Scu: il commento diDi seguito quanto dichiarato ai media in conferenza stampa: È d’accordo con le parole di Mandzukic?: “Mandzukic hauna frase che va scolpita nei muri: non si gioca per fare gol ma per far vincere la squadra. Ilsta facendo un campionato straordinario, se continua ...