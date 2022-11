Zelig | al via la nuova edizione condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Il successo intramontabile di '' per Bisio: 'Chi lo sa, forse perché in qualche modo cerchiamo sempre di rinnovarci. Io e Vanessa alla conduzione siamo ormai una coppia affiatata, e poi forse ...- Per anni è stato conduttore di, e per i 25 anni dello show nel 2021 è tornata, in coppia ...rivelato a Vanity Fair di trascorrere poco tempo in compagnia della famiglia e di sua moglie per...Al termine del concerto si procederà con l’accensione delle luminarie 3D installate in tutta l’area del castello (compresa una stella cometa di 17 metri) e con il via ufficiale alla magia natalizia.Prende il via la nuova edizione di "Zelig", con il primo appuntamento in onda mercoledì 9 novembre, in prima serata su Canale 5. Il festival della comicità italiana condotto da Claudio Bisio e Vanessa ...