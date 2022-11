Riforma ergastolo ostativo

...rinvii e decreti di dubbia costituzionalità per quel che riguarda rave party e migranti o... Pesa anche il ricordo della sterilizzazione dellacarceraria varata dalle Camere ormai due ...... rave, tetto all'uso del contante, medici no vax,ostativo e dei migranti chiamati '... Abbiamo bisogno di unafiscale nel segno della progressività, cheriduca strutturalmente il cuneo ...Messico Il 4 novembre il senato ha approvato la riforma della legge federale sul lavoro, che dal 1 gennaio 2023 porterà da sei a dodici giorni le ferie retribuite dopo il... Leggi ...Dall’ergastolo alla pena di 25 anni di reclusione per Radhi Mahmoudi, l’uomo accusato dell’omicidio di don Roberto Malgesini davanti alla chiesa di San Rocco ...