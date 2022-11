Revolution di Renault | la rivoluzione è in atto

(Di martedì 8 novembre 2022) L’avevano chiamata Renaulution, e così l’avevamo conosciuta. Oggi il nome scelto diventa, e ha tutti i criteri per essere una vera e propria. In cosa consisterà? L’AD Luca De Meo ha tutte le intenzioni di attuare una metamorfosi in: unache possa trasformare il modello di business e affrontare i

Il gruppo Usa sarà inoltre 'il fornitore preferito' diper il cloud. Non ci sono ancora i dettagli, per altro, di come verranno riorganizzate le relazioni con il partner giapponese Nissan, ...... Focus strategico Efficacia Ottimizzazione dell'allocazione del capitale Selezione dei migliori partner Asset - light per progettazione Il Gruppocompie lacreando 5 business ...Dopo la Renaulution, il Gruppo Renault fa un ulteriore passo in avanti e diventa Revolution. Vediamo qui di cosa si tratta.Accoglienza piuttosto fredda alla borsa di parigi per la “rivoluzione” e gli obiettivi finanziari presentati da Renault nel suo Capital Market Day. Il titolo della casa ...