People ha scelto | l’uomo più sexy del mondo del 2022 è Chris Evans

Leggi su amica

(Di martedì 8 novembre 2022)è l’uomo piùdelnelsecondo. Avviso alle naviganti: l’attore, che è single, cerca moglie e vuole diventare padre. Foto Ap Per il secondo anno di fila, l’annuncio è sttao dato in diretta tv. Durante una delle trasmissioni della serata americana. Più interessata alle elezioni politiche di midterm, forse. Ma che si è fermata per mettere sul capo dell’uomo piùdeldel, secondo la rivista, la corona. E quest’anno l’onore è toccato a. Captain America in persona. Supereroe degli Avengers. Alla ricerca di una moglie. Dwayne Johnson incorona ChrsiUomo piùdel ...