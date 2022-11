Pd furioso con Conte | “È ossessionato da noi Ma il nemico è a destra | con i diktat non si va lontano”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 8 novembre 2022) Mai stati così distanti. Lo spazio di manovra per un dialogo tra Pd e 5Stelle è ridotto al lumicino. Il prendere o lasciare, ripetuto da Giuseppein conferenza stampa, fa infuriare il Nazareno. Il leader grillino, ringalluzzito dagli ultimissimi sondaggi che fotografano il sorpasso di misura sul partito di Letta, chiude definitivamente la porta agli ex alleati di governo. Accusati di alto tradimento, di annacquare i programmi della sinistra, di aver arruolato nelle liste elettorali tutti i transfughi del movimento. Il Pd:da noi. Ma nienteMa se l’ex premier vuole dare le carte si sbaglia. Il Nazareno risponde picche aicontiani. “ha ormai una ossessione per il Pd. Sembra proprio che non riesca a realizzare che l’avversario è la ...