Milano sotto choc | Luca Marangoni ucciso a 14 anni mentre va a scuola

L'incidente si è verificato martedì mattina in via Tito Livio. Il ragazzo stava andando a scuola in bicicletta, ma è finitoal mezzo.choc l'autista. Il sindaco Sala: 'Il mio pensiero alla famiglia'. La direzione del liceo: 'Siamo sconvolti'...la cerimonia di Premiazione della Coppa del Mondo del Panettone 2022 che si è svolta aa ...Il lavoro della giuria internazionale del Panettone tradizionale in questi giorni è stato serrato...Un ragazzino di 14 anni è stato travolto e ucciso da un tram Atm in via Tito Livio, zona Calvairate a Milano. Il minore, secondo le prime informazioni, era in bicicletta ed è finito sotto un tram… ...14enne in bici investito dal tram: è morto così Luca Marangoni in Via Tito Livio a Milano, mentre pedalava per andare a scuola ...