Migranti | Perego | “Vanno tutti fatti sbarcare | poi bisogna individuare chi ha diritto alla protezione e chi no”

Il presidente della Commissione della Cei per le migrazioni: "In Italia dal 2013 a oggi sono arrivati 1 milione e 250 mila, e ne sono rimasti ......insieme all'Europa continui quel progetto di condivisione di solidarietà nei confronti dei... Giampaolo. Piantedosi: non accettiamo lezioni su diritti umani "Se vi volete fermare all'...Migranti. La Francia apre il porto di Marsiglia. Mondo cattolico e Ong "Incostituzionali gli sbarchi selettivi" La Francia apre allo sbarco dei migranti nei suoi porti e dà il via libera all'attracco ...Prima un tweet del deputato Pd Antonio Nicita, poi la conferma di Msf: dalla Geo Barents scendono tutti i migranti. Festeggiano sul molo gli attivisti. Si allenta la tensione sulla nave, dove i migran ...